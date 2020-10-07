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    Актоты Раимкулова наградила победителей конкурса «Рухани казына - 2020»

    7 Октября 2020, 23:37

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова наградила победителей республиканского конкурса «Рухани казына - 2020» , передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    По данным министерства, в этом году впервые конкурс среди деятелей культуры и искусства проводился в режиме онлайн с учетом эпидемиологической ситуации в стране.

    С 28 по 30 сентября жюри рассматривало все заявки. Таким образом, на третий конкурс было подано 259 заявок от государственных музеев, библиотек, общественных центров и сельских клубов. Из них заявки были рассмотрены от 119 библиотек, 90 культурно-развлекательных центров и 50 музеев.

    В каждой номинации победившему коллективу было вручено 1 000 000 тенге, а победителю 500 000 тенге. Общее количество номинаций - 50.

    Также были «Специальные призы» для других участников.

    Отметим, что в церемонии награждения приняли участие все победители из регионов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Культура Минкультуры Рухани жаңғыру
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