Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    «Актобе, дыши!»: экоамбассадор Евгений Лазарчук о сохранении зеленого фонда города

    5 Июня 2020, 18:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Ежегодно в Актобе высаживают тысячи новых деревьев, большинство из которых не выживает до следующего года. А незаконная вырубка деревьев при строительстве новых зданий и сооружений также не способствует увеличению зеленого фонда города. О том, какая работа проводится волонтерами Актобе по защите зеленого фонда, и как сохранить деревья в Актобе корреспондент МИА «Казинформ» узнал у организатора волонтерского движения «Актобе, дыши!» экологического амбассадора Евгения Лазарчука.

    - Евгений Геннадьевич, год назад было создано волонтерское движение «Актобе, дыши!». Расскажите, какую работу удалось провести волонтерам за это время?

    - «Актобе, дыши!» 2 мая 2020 года исполнился ровно год. За это время волонтеры проделали большой объем работ, спасли большое количество деревьев. Мы работаем в направлении защиты деревьев, зеленых насаждений, контроля за ростом саженцев по городу. У нас существует так называемый зеленый патруль - это активисты, которые следят и сообщают о состоянии зеленых насаждений. Мы контролируем как саженцы, которые посадили сами, так и остальные деревья. Прошлой осенью и этой весной мы высадили 1 300 саженцев по городу, в частности в сквере «Шалкар», в сквере по проспекту Победы.


    Мы проводили социальный проект по выращиванию саженцев на дому, сажали, рассказывали, делились опытом. Мы не имеем профильного образования в этой сфере, но люди начали подключаться к нашей инициативе. Главное - привлечь внимание населения к бережному отношению к окружающей природе. В ходе проекта 63 человека приняли эстафету выращивания саженцев - каждый в своем дворе, на участке. Прошлой осенью заложили питомник для деревьев на моей даче - посадили 4 вида дуба, 2 вида каштана, грецкий и маньчжурский орех. Это все проросло. Плюс есть гледичия, катальпа. Мы черенковали несколько видов ивы, которые высадили вдоль реки Женишке, они проросли. Также собирали посадочный материал - актюбинцы делились пророщенными семенами дуба, абрикоса. Один из активистов поделился саженцами уникального дерева павловния - за три месяца из семечки оно вырастает в 1,5-метровое дерево. Дубы, каштаны осенью будем рассаживать по городу.

    - Есть ли проблемы с поливом деревьев в Актобе?

    - Есть. Недавно был тендер на полив, потихоньку начинают работу по поливу. Только в нескольких местах в городе есть системы полива, в остальных поливают водовозами. Ведутся разработка систем полива, восстановление прежних систем. Летом должны все исправить, чтобы осенью мы могли высадить саженцы. Мы постоянно ведем переговоры и благодарны, что акимат услышал нас и перенес на осень все запланированные весенние посадки, так как на тот момент не было точного полива, и деревья бы снова засохли, к тому же сроки были затянуты.


    - Как продвигается проект по очистке русел рек Актобе?

    - Проект продолжается, но здравомыслящему человеку понятно, что состояние рек ухудшилось. Недавно было обсуждение о смене проекта, но на нем опять руководители проекта говорили, что во избежание паводка нужно сделать большой канал для воды. Это акция на 2 дня - 2 дня идет паводок и ради этого нам надо расширить все реки. Но где мы столько воды возьмем? Ведь водохранилища пустые. Этот проект в таком виде неэффективен. Мы объясняли, что нужно подходить локально к каждому отдельно взятому ландшафту местности без строительной техники и бульдозеров, ведь вдоль русел рек столько вековых деревьев, которые держат русла рек корнями.


    - Что необходимо делать для сохранения и развития зеленого фонда Актобе?

    - Чтобы сохранить деревья в городе, нужно восстановить «Зеленстрой» - это профильная организация, которая ранее в советское время занималась посадкой, уходом за деревьями, восстановительными работами в городе Актобе и области. Это была государственная структура, из бюджета выделяли средства. «Зеленстрой» был упразднен, и сейчас всем занимается отдел ЖКХ, который организует тендер. Каждый год посадкой деревьев и уходом занимаются различные компании. По крайней мере, с «Зеленстроем» мы смогли бы контролировать процесс. Этот вопрос по «Зеленстрою» мы обсуждаем с каждым новым акимом, но каждый раз нам говорят, что предприятие упразднили для развития конкурентной среды. Но результат от деятельности компаний-одногодок для Актобе просто плачевный.

    - Спасибо за интервью!

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Экология НПО Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Касым-Жомарт Токаев: Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность
    Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Новый аэропорт планируют построить в Атырау