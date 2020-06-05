«Актобе, дыши!»: экоамбассадор Евгений Лазарчук о сохранении зеленого фонда города

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Ежегодно в Актобе высаживают тысячи новых деревьев, большинство из которых не выживает до следующего года. А незаконная вырубка деревьев при строительстве новых зданий и сооружений также не способствует увеличению зеленого фонда города. О том, какая работа проводится волонтерами Актобе по защите зеленого фонда, и как сохранить деревья в Актобе корреспондент МИА «Казинформ» узнал у организатора волонтерского движения «Актобе, дыши!» экологического амбассадора Евгения Лазарчука.

- Евгений Геннадьевич, год назад было создано волонтерское движение «Актобе, дыши!». Расскажите, какую работу удалось провести волонтерам за это время?

- «Актобе, дыши!» 2 мая 2020 года исполнился ровно год. За это время волонтеры проделали большой объем работ, спасли большое количество деревьев. Мы работаем в направлении защиты деревьев, зеленых насаждений, контроля за ростом саженцев по городу. У нас существует так называемый зеленый патруль - это активисты, которые следят и сообщают о состоянии зеленых насаждений. Мы контролируем как саженцы, которые посадили сами, так и остальные деревья. Прошлой осенью и этой весной мы высадили 1 300 саженцев по городу, в частности в сквере «Шалкар», в сквере по проспекту Победы.





Мы проводили социальный проект по выращиванию саженцев на дому, сажали, рассказывали, делились опытом. Мы не имеем профильного образования в этой сфере, но люди начали подключаться к нашей инициативе. Главное - привлечь внимание населения к бережному отношению к окружающей природе. В ходе проекта 63 человека приняли эстафету выращивания саженцев - каждый в своем дворе, на участке. Прошлой осенью заложили питомник для деревьев на моей даче - посадили 4 вида дуба, 2 вида каштана, грецкий и маньчжурский орех. Это все проросло. Плюс есть гледичия, катальпа. Мы черенковали несколько видов ивы, которые высадили вдоль реки Женишке, они проросли. Также собирали посадочный материал - актюбинцы делились пророщенными семенами дуба, абрикоса. Один из активистов поделился саженцами уникального дерева павловния - за три месяца из семечки оно вырастает в 1,5-метровое дерево. Дубы, каштаны осенью будем рассаживать по городу.

- Есть ли проблемы с поливом деревьев в Актобе?

- Есть. Недавно был тендер на полив, потихоньку начинают работу по поливу. Только в нескольких местах в городе есть системы полива, в остальных поливают водовозами. Ведутся разработка систем полива, восстановление прежних систем. Летом должны все исправить, чтобы осенью мы могли высадить саженцы. Мы постоянно ведем переговоры и благодарны, что акимат услышал нас и перенес на осень все запланированные весенние посадки, так как на тот момент не было точного полива, и деревья бы снова засохли, к тому же сроки были затянуты.





- Как продвигается проект по очистке русел рек Актобе?

- Проект продолжается, но здравомыслящему человеку понятно, что состояние рек ухудшилось. Недавно было обсуждение о смене проекта, но на нем опять руководители проекта говорили, что во избежание паводка нужно сделать большой канал для воды. Это акция на 2 дня - 2 дня идет паводок и ради этого нам надо расширить все реки. Но где мы столько воды возьмем? Ведь водохранилища пустые. Этот проект в таком виде неэффективен. Мы объясняли, что нужно подходить локально к каждому отдельно взятому ландшафту местности без строительной техники и бульдозеров, ведь вдоль русел рек столько вековых деревьев, которые держат русла рек корнями.





- Что необходимо делать для сохранения и развития зеленого фонда Актобе?

- Чтобы сохранить деревья в городе, нужно восстановить «Зеленстрой» - это профильная организация, которая ранее в советское время занималась посадкой, уходом за деревьями, восстановительными работами в городе Актобе и области. Это была государственная структура, из бюджета выделяли средства. «Зеленстрой» был упразднен, и сейчас всем занимается отдел ЖКХ, который организует тендер. Каждый год посадкой деревьев и уходом занимаются различные компании. По крайней мере, с «Зеленстроем» мы смогли бы контролировать процесс. Этот вопрос по «Зеленстрою» мы обсуждаем с каждым новым акимом, но каждый раз нам говорят, что предприятие упразднили для развития конкурентной среды. Но результат от деятельности компаний-одногодок для Актобе просто плачевный.

- Спасибо за интервью!



