Актобе будет развиваться как город-миллионник

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В центре искусств в городе Актобе прошел форум URBATHON AKTOBE, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в Актобе живет 557 тысяч человек, 6 из 10 человек в области проживают в городе. За 5 лет рост населения Актобе составил 20 процентов. В связи с этим актуальной становится проблема создания удобного для проживания города», - сказал аким Ералы Тугжанов.

Развитие города как будущего миллионника получило отражение в генеральном плане Актобе. В дальнейшем планируется использовать современные концепции развития города.

«Первая проблема - это создание транспортного хаба. Один вложенный государством тенге в транспортную систему дает 2 тенге инвестиций со стороны бизнеса. Поэтому приоритет развития Актобе как транспортного хаба. Универсальность города в том, что он находится на пути магистрали Западная Европа - Западный Китай.

По нашим данным, ежегодный рост трафика через регион составляет 10 процентов. Это в перспективе позволяет генерировать грузопоток и пассажиропоток. Увеличение грузопотока вызывает потребность в помещении для хранения товаров. В связи с этим мы заключили соглашение с КТЖ по строительству транспортно-логистического центра класса А площадью 60 тысяч квадратных метров, грузооборотом около 1 млн тонн в год. Реализация проекта повысит качество перевозок», - добавил Тугжанов.

Активизирована работа по увеличению авиасообщений в регионе. По словам акима, в этом году открыты 3 международных направления - Таиланд, Дубай, Баку, до конца года будут открыты рейсы в Ташкент и Самарканд. Это увеличит пассажиропоток на 8 %, что повлияет на туризм, развитие МСБ. Это одна из базовых составляющих по привлечению инвестиций.

В следующем году планируется открыть рейсы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Урумчи, Прагу, Кокшетау, Шымкент, Усть-Каменогорск.



