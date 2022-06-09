Активы страхового рынка выросли на 74% в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Страховой сектор демонстрирует стабильный рост страховых премий и высокую финансовую устойчивость, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время страховой сектор демонстрирует стабильный рост страховых премий и высокую финансовую устойчивость. Активы страхового рынка выросли на 74% за последние три года и составляют по состоянию на май текущего года 1,9 трлн тенге или 2,2% от ВВП», - сказала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на пленарном заседании Сената Парламента РК, представляя проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности».

Как отметила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, основным вызовом остается повышение охвата населения и бизнеса страховыми услугами.

Для дальнейшего развития накопительного страхования законопроектом предлагается внедрить новые социально важные продукты страхования жизни: накопительное страхование жизни в рамках Государственной образовательной накопительной системы и совместный (супружеский) пенсионный аннуитет.

«Накопительный продукт страхования жизни в рамках ГОНС в отличие от банковского депозита предоставляет возможность не только накопить средства на оплату обучения, но и дает дополнительно страховую защиту. В случае наступления страхового случая для страхователя, страховая компания будет гарантировать полную оплату стоимости обучения ребенка вне зависимости от накопленной суммы», - пояснила Мадина Абылкасымова.

Второй продукт – совместный (супружеский) пенсионный аннуитет. Совместный аннуитет позволит объединить пенсионные накопления супружеской пары или близких родственников для покупки пенсионного аннуитета. Если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки пенсионного аннуитета, а у второго имеется излишек, то совместный пенсионный аннуитет позволит им обоим получать пожизненные выплаты.

Сегодня председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова представила проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности».