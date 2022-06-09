Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Активы страхового рынка выросли на 74% в РК

    9 Июня 2022, 12:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Страховой сектор демонстрирует стабильный рост страховых премий и высокую финансовую устойчивость, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время страховой сектор демонстрирует стабильный рост страховых премий и высокую финансовую устойчивость. Активы страхового рынка выросли на 74% за последние три года и составляют по состоянию на май текущего года 1,9 трлн тенге или 2,2% от ВВП», - сказала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на пленарном заседании Сената Парламента РК, представляя проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности».

    Как отметила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, основным вызовом остается повышение охвата населения и бизнеса страховыми услугами.

    Для дальнейшего развития накопительного страхования законопроектом предлагается внедрить новые социально важные продукты страхования жизни: накопительное страхование жизни в рамках Государственной образовательной накопительной системы и совместный (супружеский) пенсионный аннуитет.

    «Накопительный продукт страхования жизни в рамках ГОНС в отличие от банковского депозита предоставляет возможность не только накопить средства на оплату обучения, но и дает дополнительно страховую защиту. В случае наступления страхового случая для страхователя, страховая компания будет гарантировать полную оплату стоимости обучения ребенка вне зависимости от накопленной суммы», - пояснила Мадина Абылкасымова.

    Второй продукт – совместный (супружеский) пенсионный аннуитет. Совместный аннуитет позволит объединить пенсионные накопления супружеской пары или близких родственников для покупки пенсионного аннуитета. Если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки пенсионного аннуитета, а у второго имеется излишек, то совместный пенсионный аннуитет позволит им обоим получать пожизненные выплаты.

    Сегодня председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова представила проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Страхование Финансы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Маулен Ашимбаев встретился с председателем Сената Узбекистана Олий Мажлиса
    Совместное заседание палат Парламента пройдет 20 июня
    Пересмотреть механизм переработки шкур и шерсти призывает депутат
    Спикер Сената встретился с послом Королевства Саудовская Аравия
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    5 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов