Активы Национального фонда Казахстана увеличились на 1,7 млрд долларов за ноябрь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Активы Национального фонда Казахстана увеличились за ноябрь на 1,7 млрд долларов. Об этом сообщил глава Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Ерболат Досаев, золотовалютные резервы Национального банка, по предварительным данным, за ноябрь снизились на 1,1 млрд долларов до 32,5 млрд долларов.

«В декабре цена на золото выросла c 1771,95 до 1859,80 долларов за тройскую унцию на фоне прогресса в согласовании нового пакета стимулирующих мер в Сенате США на 916 млрд долларов и дальнейшего распространения коронавируса по всему миру. Рост цены частично восстановил падение портфеля золота в ноябре, который на 10 декабря составил 23,05 млрд долларов, что обеспечило рост портфеля с начала месяца на 4,74%», - сообщил председатель Нацбанка Ерболат Досаев.

По данным Нацбанка, активы Национального фонда составили 58 млрд долларов, увеличившись за месяц на 1,7 млрд долларов на фоне значительного роста рынка акций вследствие появления сообщений об эффективности разрабатываемых вакцин против коронавируса и позитивной квартальной отчетности ведущих мировых компаний. Инвестиционный доход Национального фонда с начала текущего года составил 3 млрд долларов или 5,6%.

«В совокупности международные резервы, включая активы Национального фонда, на конец ноября, по предварительным данным, составили 90,5 млрд долларов, увеличившись за месяц на 0,6 млрд долларов», - пояснил спикер.

Отметим, что депозиты в банковской системе на конец октября составили 21,9 трлн тенге, увеличившись с начала года на 15,3% в большей мере за счет роста тенговых вкладов.



