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    Активы Нацфонда достигли $58 млрд - Премьер-Министр РК

    19 Апреля 2023, 10:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Активы Нацфонда выросли с начала прошлого года на $3 млрд и достигли $58 млрд. Об этом сообщил Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Международные резервы Казахстана составили $94 млрд. В частности, активы Нацфонда выросли с начала прошлого года на $3 млрд и достигли $58 млрд», - сказал Премьер-Министр РК, открывая совещание по вопросам социально-экономического развития страны.

    Алихан Смаилов отметил, что международные рейтинговые агентства подтвердили инвестиционный рейтинг Казахстана, а агентство Standard&Poor's в марте текущего года улучшило свой прогноз касательно нашей экономики.

    Ранее Глава государства открыл совещание по вопросам социально-экономического развития страны.

    В мероприятии принимают участие Премьер-Министр, спикеры обеих палат Парламента, руководители государственных органов, подотчетных Президенту, члены Правительства, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей и районов, руководители парламентских фракций и комитетов Сената и Мажилиса, председатели областных и районных маслихатов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Премьер-министр РК Нацфонд
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