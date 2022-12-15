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    Активы на более чем 600 млрд тенге возвращены государству за 11 месяцев - Олжас Бектенов

    15 Декабря 2022, 19:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Агентства по противодействию коррупции Олжаса Бектенова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    Президент заслушал отчет о принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране.

    Как сообщил Олжас Бектенов, за 11 месяцев этого года обеспечен возврат государству незаконно приобретенных имущественных активов и денежных средств на сумму свыше 600 млрд тенге. Кроме того, в стране и за рубежом установлены и в ближайшее время будут возвращены государству недвижимость, автомобили и денежные средства на общую сумму свыше 360 млрд тенге.

    По поручению Главы государства средства, изъятые по уголовным делам, расследуемым Антикоррупционной службой, уже направляются на возведение школ. Так, в рамках уголовного дела в отношении СПК «Актобе» виновные лица возместили ущерб на 197 млн тенге. Основная часть этой суммы направлена на завершение строительства сельской школы.

    Президенту также представлена информация о профилактических и превентивных мерах по недопущению коррупционных преступлений.

    Как доложил председатель Агентства, завершен внешний анализ сфер транспортного контроля, недропользования, государственного оборонного заказа, а также деятельности миграционной службы, социально-предпринимательских корпораций и АО «Қазақстан Темір Жолы». По итогам анализа подготовлено более 2 тысяч предложений по устранению коррупционных рисков.

    Глава государства поручил продолжить работу по минимизации уровня коррупции в стране.


    Фото: akorda.kz
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