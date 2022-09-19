Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Активы на более чем 523 млрд тенге возвращены в Казахстан

    19 Сентября 2022, 19:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В период деятельности Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

    16 сентября в Генеральной прокуратуре состоялось очередное заседание рабочей группы Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, в ходе которого было отмечено, что из общей суммы активов порядка 518 млрд тенге возмещено государству в рамках расследования уголовных дел, в том числе из зарубежных юрисдикций - 173 млн долларов США. П о актам прокурора в доход государства возвращено 75 тыс. га земли на сумму свыше 5 млрд тенге, а также более 600 железнодорожных путей и относящихся к ним земельных участков.

    Совместно с квазигосударственным сектором комиссией продолжается работа по демонополизации товарных рынков, возврату незаконно выведенных активов национальных компаний и ее дочерних структур, используя единый алгоритм действий.
    Генпрокуратура Борьба с коррупцией
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новую Стратегию партнерства обсудил Алихан Смаилов с членами Совета директоров АБР
    Больше всего население Центральной Азии беспокоит рост инфляции – опрос
    Азиатская модель сотрудничества: роль Казахстана в укреплении мира
    Доход 20 млн человек в Центральной Азии ниже $6,8 в день
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
    4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    Новости партнеров