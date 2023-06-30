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    Активный рост инфекции туляремии выявили в Астане

    30 Июня 2023, 11:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На территории Астаны существуют более 43 эпизоотийных территорий, расположенных в пойменно-болотном типе природного очага туляремии, общей площадью 710 140 кв. км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

    При проведении мониторинга по пойменным биотопам рек, озер и стариц чаще всего встречаются такие грызуны, как домовая мышь, серая крыса обыкновенная полевка, клещи двух видов Dermacentor marginatus, Dermacentor pictus, которые являются активными переносчиками и долговременными резервуарами туляремийного микроба.

    Наибольшая численность и места обитания мелких млекопитающих и кровососущих насекомых у берегов водоемов с богатой водной и влаголюбивой растительностью на водоемах в районе Алматы (вокзал Нурлы-жол, р. Акбулак), в районе Байконур (водоемы ТЭЦ-2, р. Акбулак), в районе Нура (водоемы по трассе Коргалжын, о. Талдыколь), в районе Сарыарка (р. Сарыбулак).

    Проводимые мониторинговые исследования эпизоотийных территорий города за текущий период 2023 года подтверждают активную циркуляцию возбудителя туляремии на объектах окружающей среды в районах Байконур (26%), Алматы (10,4%), Есиль (12,9%), Сарыарка (6,5%).

    Описанные выше природные эпизоотии в окрестностях г. Астаны указывают на циркуляцию бактерии Francisella tularensis, которая вызывает туляремию и относится к трансмиссивным природно-очаговым особо- опасным инфекциям, характеризующаяся интоксикацией, лихорадкой, поражением лимфатических узлов, дыхательных путей, пищеварительного тракта, наружных покровов и других органов и систем.

    Проводимые профилактические работы Департаментом позволили не допустить регистрацию туляремии среди населения столицы уже более 20 лет.

    В этой связи в целях профилактики особо опасного заболевания Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Астаны призывает соблюдать следующие меры предосторожности:

    - Для защиты от кровососущих насекомых и клещей необходимо использовать индивидуальные средства защиты (накомарники, репелленты и т.д.);

    - При появлении в помещении грызунов следует предпринимать меры, направленные на их уничтожение с помощью ловушек или химических препаратов;

    - Строго следить за чистотой во дворах и на садовых участках, не допускать захламленности, мусор и пищевые отходы хранить в строго определенных местах, в мусоросборниках с плотно прилегающими крышками;

    - Продукты следует хранить в местах не доступных для грызунов, воду в закрытых емкостях;

    - Не употреблять продукты питания со следами деятельности грызунов, а также не собирать грибы, поврежденные грызунами (погрызы, наличие помета). Для питья, мытья овощей и фруктов, приготовления пищи следует использовать только кипяченую воду;

    - Для того, чтобы избежать заражения воздушно-пылевым путем, работы, сопровождающиеся пылеобразованием, необходимо проводить с применением средств личной защиты (ватно-марлевая повязка или респиратор, перчатки).

    Специфическим методом профилактики туляремии на эндемичных по туляремии территориях, является иммунизация (вакцинация) населения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Здравоохранение
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