Активную фазу паводка ожидают в эти выходные в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на территории дачного общества «Текстильщик» состоялся выездной брифинг с участием заместителя начальника ДЧС Костанайской области Азамата Оримбаева и руководителя городского Отдела ЖКХ Наурызбая Мусина. Представители двух профильных ведомств рассказали о прохождении паводка в регионе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В эти дни жители некоторых районов города столкнулись с проблемой талых вод. Из-за резкого потепления дворы частных домов, многоэтажек, улиц города и дачных обществ оказались в зоне подтопления.

Как отметил Наурызбай Мусин, в некоторых домах частного сектора, в особенности, Костанай-2 и дачных обществ, с проблемой затопления жители сталкиваются не первый год. В ходе профилактических мероприятий спасатели и работники акимата заранее проводили разъяснительную работу с населением, раздавали листовки и рекомендовали жителям покупать помпы для откачки весенних вод.

Он также напомнил, что в компетенцию отдела ЖКХ входит очистка водопропускных труб, уборка снега с проезжей части и улиц. Работники коммунальных служб выезжают по заявкам, поступающим в IKomek. В первую очередь помощь оказывают социально уязвимым слоям: пенсионерам и инвалидам. Задача - помочь людям и решить их проблемы.

В свою очередь, заместитель начальника ДЧС Костанайской области Азамат Оримбаев отметил, что в целях ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в круглосуточном режиме работает областной противопаводковый штаб. С наступлением плюсовых температур в зону риска, в первую очередь, попадают жители частного сектора, а также владельцы дачных территорий, проживающих в низинах. В ведомстве отмечают, что на территории области подтоплений населенных пунктов пока не зарегистрировано.

По данным Костанайского филиала РГП «Казгидромет», в связи с нарастанием положительного температурного фона на территории региона ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока, подъемы уровней воды на реках. Площадь покрытия территории области снегом стремительно сокращается. Юг области уже освободился от снега.

«Повсеместно наблюдается ослабление ледовых явлений, появилась вода на льду, местами промоины, толщина льда от 27 до 59 см. На 5 апреля высота снежного покрова, в районах, где он ещё лежит, в среднем составляет 20 см. Достаточно мощный снежный покров сохраняется в Мендыкаринском, Узункольском, Карасуском, Сарыкольском, Наурзумском, Аулиекольском и Житикаинском районах, - сообщили в ДЧС. — Запас воды в снеге остается достаточно высоким в среднем - 67 мм. Талая вода просачивается в нижние слои снега. При повышении температурного фона она интенсивно пойдет на сток».

В целом, наступления активной фазы паводка спасатели ожидают в эти выходные, после потепления специалисты прогнозируют приход воды с полей.