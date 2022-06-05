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    Активность участников референдума высокая – наблюдатель из Кыргызстана

    5 Июня 2022, 10:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Центральной избирательной комиссии Кыргызстана Абдыжапар Бекматов поделился своими наблюдениями за референдумом, который проходит сегодня в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы посетили несколько избирательных участков, увидели, что там созданы все условия для наблюдателей, для избирателей, особенно хочу отметить условия для лиц с инвалидностью. Во всех избирательных участках установлены пандусы, специальные кабины. Одним словом, созданы условия для каждого участника референдума. Мы были на открытии участка и посетили несколько участков, активность участников референдума очень большая. На одном из участков было более 2 тыс. зарегистрированных граждан, а уже приняли участие более 100 человек», - сказал Абдыжапар Бекматов на брифинге в Нур-Султане.

    По его мнению, активность связана с тем, что народ Казахстана определяет свое будущее, так как изменения вносятся в Основной закон. Казахстанцы чувствуют ответственность и заинтересованы в участии в референдуме.

    Он отметил, что от Кыргызстана участвуют 15 международных наблюдателей в Нур-Султане, Алматы, Жамбылской и Алматинской областях.

    Всего для участия в республиканском референдуме в качестве международных наблюдателей Центральной комиссией референдума аккредитовано 272 представителя от международных организаций и иностранных государств.

    Сегодня решается судьба предлагаемых изменений в Конституцию РК. Законопроект предусматривает поправки в 33 статьи Основного закона.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Кыргызстан Общество Референдум
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