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    Активность автоугонщиков снизилась в Казахстане

    26 Октября 2022, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–сентябрь текущего года в Казахстане была зарегистрирована 251 автокража — на 6% меньше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

    В аналогичном периоде прошлого года в стране зарегистрировали 267 краж автомобилей, минус сразу заметные 16,3% в годовой динамике. С 2020 года, с начала коронавирусной пандемии, в стране планомерно уменьшается количество зарегистрированных автокраж.

    В целом же краж любых транспортных средств по итогам января–сентября текущего года было зафиксировано 3,6 тыс., против 3,1 тыс. годом ранее (годовой рост — на 13,9%).

    В региональном разрезе больше всего автокраж зарегистрировали в Алматы: 57 случаев — сразу на 46,2% больше, чем годом ранее.

    В тройку антилидеров также попали Костанайская (31 автокража, плюс 19,2% за год) и Карагандинская (28 автокраж, минус 24,3%) области. Меньше всего краж автомобилей зарегистрировали в Северо-Казахстанской области: 2 случая, как и годом ранее.

    Заметный рост количества автокраж был зарегистрирован в Атырауской области: в 3 раза за год, до 6 случаев, против всего 2 случаев годом ранее. Почти втрое сократилось количество краж в Актюбинской области: 10 случаев, против 27 случаев за январь–сентябрь 2021-го.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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