Активное снеготаяние идет в ВКО: в регионе - режим повышенной готовности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территории Восточно-Казахстанской области идет активное снеготаяние, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

На базе информационного центра Восточно-Казахстанской области состоялся брифинг с участием заместителя начальника ДЧС ВКО Каната Абдилова, руководителя управления мобилизационной подготовки ВКО Елдоса Чикенова, начальника отдела гидрологии филиала РГП «Казгидромет» по ВКО Адила Ахметова. Как отметил Канат Абдилов на территории области идет активное снеготаяние. Площадь покрытия снегом территории области составляет 33%.

Наблюдается оттаивание верхнего слоя почвы. Высота снежного покрова в городе Риддере, Катон-Карагайском, Бородулихинском районах не превышает 50 см, лишь в районе Алтай находится на уровне 71 см. Отмечается вскрытие рек и подъем уровня воды. При этом превышения критических уровней не наблюдается.

Департаментом по ЧС ВКО проведено 8 аэровизуальных обследований.

На территории области действует режим повышенной готовности, созданы оперативные штабы. Реализуется областной план противопаводковых мероприятий, ведутся работы по вывозу снега, очистке водопропускных сооружений на автомобильных и железных дорогах, мостов, арыков и каналов. В бюджетах на неотложные затраты и ликвидацию чрезвычайных ситуаций предусмотрены необходимые средства. В готовности имеется 2412 единиц техники и 379 мотопомп, подготовлено 106 эвакопунктов.

Елдос Чикенов сообщил, что проведена ревизия всех пунктов приема пострадавшего населения, подготовлены условия для временного пребывания, для приема пищи, обеспечены санитарно-бытовые условия, заключены договора-намерения на обеспечение горячим питанием, привлечение транспорта для проведения эвакуационных мероприятий.

По поручению акима области для 4-х районов, где может сложиться наиболее сложная паводковая ситуация (Алтай, Глубоковский, К-Карагайский, Бескарагайский) сформирован дополнительный резерв, которым предусмотрено увеличение в 2 раза количества водооткачивающих устройств и на 50% людских ресурсов.

«На всех 19 затороопасных участках на реках Иртыш, Бухтарма, Уба, Курчум в г. Семее, районе Алтай, Курчумском, Бородулихинском, Шемонаихинском, Катон-Карагайского районах проведены профилактические взрывные работы на общей площади более 180 тыс. кв. метров, использовано более 9,5 тонн взрывчатых веществ», - отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Канат Абдилов.

По распоряжению министра по чрезвычайным ситуациям в наиболее паводкоопасные районы области, это район Алтай и Кокпектинский район, направлены силы и средства Воинской части №52859 МЧС РК в количестве 50 человек личного состава, 8 единиц техники, 4 плавательных средств и 10 переносных мотопомп.

Личным составом Воинской части 52859 МЧС РК ведется разъяснительная работа с населением о порядке действий в случае наводнения, организована очистка 5360 метров арыков и водоотводных каналов, 38 метров водопропускных сооружений, очистка 38 придомовых территорий престарелых и одиноких жителей, также подготовлено 2320 мешкотары с инертным материалом, уложено 200 штук мешкотары, произведена резка льда длиною 45 метров, где толщина льда составляет 1,5 метра.

В кризисном зале ДЧС ВКО с 20 марта функционирует Областной оперативный противопаводковый штаб, который ведет сбор информации, обработку и анализ за каждым паводкоопасным участком.

По данным представителей филиала РГП «Казгидромет» по Восточно- Казахстанской области в период с 15 по 30 апреля 2021 года ожидается неустойчивый характер погоды - ночью ожидаются местами осадки в виде дождя и мокрого снега, днем - местами дождь, усиление ветра до 15-20 м/с. Ожидается колебания температурного фона ночью от 0-5° тепла до 2-7° мороза, днем от 18-23° до 5-10 тепла.