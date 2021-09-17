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    Активно использовать потенциал МФЦА призвал партнеров по ШОС Касым-Жомарт Токаев

    17 Сентября 2021, 13:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев пригласил партнеров по ШОС к активному использованию потенциала Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Процессы постковидного восстановления дают нам уникальную возможность переосмыслить состояние дел в области торгово-экономического взаимодействия на пространстве ШОС. Вопрос стоит шире, чем просто восстановление отдельно взятых показателей межрегионального сотрудничества. Предстоит осуществить анализ макротенденций, оценить риски и на этой основе принять системные решения. Предлагаю поручить секретариату организации совместно с консорциумом экономических, аналитических центров ШОС провести соответствующую работу и предоставить свои соображения к следующему саммиту.

    Также Глава государства отметил, что считает важным обеспечить скорейший запуск единых финансовых механизмов для ускоренной реализации уже согласованных совместных экономических проектов.

    «К сожалению, их хроническая пробуксовка приводит к ощутимым репутационным рискам нашей организации в деловых кругах стран-участниц», - подчеркнул Глава государства.

    Глава государства заявил, что важным и эффективным направлением взаимодействия в рамках ШОС также является развитие фондового рынка и финансовых технологий.

    «Приглашаем партнеров по ШОС к активному использованию потенциала Международного финансового центра «Астана». Сегодня этот центр, без преувеличения, является динамичной финансовой площадкой. Он органично сочетает лучший опыт мировых финансовых институтов и новейших инструментов. Казахстан предлагает самые разные форматы двустороннего и многостороннего сотрудничества в рамках данного центра», - подчеркнул Президент Казахстана.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ШОС Президент Казахстана МФЦА - фин. центр "Астана"
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