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    Активно голосует молодежь Тараза

    5 Июня 2022, 13:24

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Историческое голосование граждан на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан проходит в Жамбылской области. В городе Таразе работают 125 избирательных участков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Таразе в 7:00 утра начали работу 125 избирательных участков, - сообщили в пресс-службе акима города. – С раннего утра на избирательные участки областного центра активно прибывают горожане. В числе уже проголосовавших и аким города Ержан Жилкибаев. Глава города сделал свой выбор на избирательном участке № 35».

    В пресс-службе акима города отметили, что таразская молодежь проявляет активность.

    В Таразе самым молодым участникам референдума и первым, кто пришел на участки, были вручены подарки.

    «По данным областной избирательной комиссии, в областном центре первым проголосовал Райымбек Назымхан. Он житель города Тараза, 18-летний гражданин. Проголосовал Райымбек на избирательном участке № 75. Первым посетителем 494-го избирательного участка референдума в Таразе стала 18-летняя Аида Жумабаева. Молодые люди, в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», впервые воспользовались своим законным правом голоса на общенациональном референдуме», - сообщили в пресс-службе акима города.

    Представители комиссий избирательных участков вручили Аиде Жумабаевой и Райымбеку Назымхану памятные подарки, пожелав удачи и успехов.

    По информации областной избирательной комиссии, на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан в областном центре зарегистрирован 249 101 избиратель.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат Регионы Казахстана Конституция Общество Молодежь Референдум Тараз
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