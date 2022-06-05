Активно голосует молодежь Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Историческое голосование граждан на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан проходит в Жамбылской области. В городе Таразе работают 125 избирательных участков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Таразе в 7:00 утра начали работу 125 избирательных участков, - сообщили в пресс-службе акима города. – С раннего утра на избирательные участки областного центра активно прибывают горожане. В числе уже проголосовавших и аким города Ержан Жилкибаев. Глава города сделал свой выбор на избирательном участке № 35».

В пресс-службе акима города отметили, что таразская молодежь проявляет активность.

В Таразе самым молодым участникам референдума и первым, кто пришел на участки, были вручены подарки.

«По данным областной избирательной комиссии, в областном центре первым проголосовал Райымбек Назымхан. Он житель города Тараза, 18-летний гражданин. Проголосовал Райымбек на избирательном участке № 75. Первым посетителем 494-го избирательного участка референдума в Таразе стала 18-летняя Аида Жумабаева. Молодые люди, в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан», впервые воспользовались своим законным правом голоса на общенациональном референдуме», - сообщили в пресс-службе акима города.

Представители комиссий избирательных участков вручили Аиде Жумабаевой и Райымбеку Назымхану памятные подарки, пожелав удачи и успехов.

По информации областной избирательной комиссии, на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан в областном центре зарегистрирован 249 101 избиратель.