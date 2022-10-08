Активнее заполнять стабфонды овощами призвал акимов Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) и создания новых рабочих мест. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Рост цен на СЗПТ с начала года составил 19,6%, в том числе за прошедшую неделю – 0,1%. В разрезе регионов самые высокие показатели зафиксированы в Улытауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях. При этом стоимость ряда товарных позиций по стране, включая лук и сахар, в последнее время снижается.





Для стабилизации цен имеется около186,1 тысячи тонн запасов СЗПТ. Вместе с тем в регионах продолжается массовый сбор овощей, что позволяет дополнительно увеличить продуктовую базу стабфондов.

Премьер-Министр подчеркнул, что в настоящее время сформировались низкие цены на широкую линейку овощной продукции нового урожая. В этой связи акимам регионов нужно активнее заполнять стабилизационные фонды.

«Чтобы в межсезонье – с марта по июнь – у нас не было определенной нехватки и ввоза дорогих импортируемых овощей, нужно сейчас заполнить овощехранилища луком, картофелем, морковью, капустой. Сейчас самое подходящее время закупить их по самым низким ценам, чтобы делать интервенции в межсезонье и не дать ценам на овощи ощутимо вырасти», - сказал Алихан Смаилов.





Все основные индикаторы рынка труда на сегодня демонстрируют стабильность. При этом продолжается реализация мер по открытию новых постоянных рабочих мест, включая субсидируемых государством, заполнению вакантных позиций, повышению мобильности трудовых ресурсов и т.д.





«Главой государства поручено акимам всех районов и городов ежегодно обеспечивать создание не менее 100 рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей. Однако уже сейчас в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Костанайской областях работа ведется недостаточно эффективно», - сказал Алихан Смаилов.

По его словам, в ряде областей также отмечаются низкие показатели по обязательным пенсионным взносам и выявляются факты фиктивного трудоустройства.

Фото: primeminister.kz



