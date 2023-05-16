Активнее штрафовать нарушителей пожарной безопасности призвал Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акиматам надо продолжить работу по организации пожарных постов и добровольных противопожарных формирований в населенных пунктах. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерству экологии, местным исполнительным органам с учетом опыта прошлогодних пожаров выставить дополнительные посты наблюдения в местах с наибольшим риском возникновения пожаров», - сказал Алихан Смаилов.

Глава кабмина добавил, что в летний период можно активнее использовать законодательную возможность по штрафованию за нарушения правил пожарной безопасности на природе, а также, в случае необходимости, даже по ограничению количества граждан, отдыхающих в лесонасаждениях.

«Министерствам по чрезвычайным ситуациям, информации и акиматам следует активизировать разъяснительную работу среди населения по вопросу соблюдения требований пожарной безопасности», - резюмировал Алихан Смаилов.



