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    Активнее развивать научную журналистику в Казахстане предложил Маулен Ашимбаев

    21 Сентября 2021, 19:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На очередном заседании Клуба молодых экспертов при Сенате, посвященном развитию гражданского общества и медиасферы в Казахстане, Председатель Палаты Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в период пандемии медикоммуникации сыграли особую роль. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    При этом, по словам Маулена Ашимбаева, наметились две ключевые тенденции. С одной стороны, столкнувшись с неопределенностью и дефицитом проверенной информации люди стали внимательнее относиться к источнику информации и предпочитать авторитетные медиа. От этого выиграла качественная новостная журналистика. Однако с другой стороны, ситуация неопределенности и недоверие к официальным источникам информации вызвали взрывной рост фейк-ньюс, распространение разнообразных конспирологических теорий.

    «Очевидно, что современному человеку необходимы специальные знания, чтобы не растеряться в огромном потоке информации. В этой связи медиаграмотность становится ключевым навыком современного человека. На мой взгляд, в связи с этими трендами в Казахстане необходимо уделить внимание развитию научной журналистики, журналистики, формирующей научный взгляд на мир, взращивать собственных лидеров мнений – популяризаторов науки. Это позволит повысить качество медиапотребления», - подытожил Спикер Сената.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Наука СМИ Сенат Общество МИОР Маулен Ашимбаев
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