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    Активная фаза учения «Батыл Тойтарыс – 2022» прошла в Алматинской области

    14 Апреля 2022, 22:44

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Подразделения Десантно-штурмовых войск в ходе основного этапа комплексного межведомственного стратегического командно-штабного учения «Батыл Тойтарыс – 2022» отработали тактические приемы ведения боевых действий в городских условиях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Специфика ведения боя в населенных пунктах требует высокой подготовленности личного состава. В этой связи данному направлению деятельности войск в ходе учения уделено особое внимание.

    По замыслу учения, батальонная тактическая группа в составе десантно-штурмового батальона, усиленного разведывательными, артиллерийскими, инженерно-саперными подразделениями и расчетами БПЛА, во взаимодействии с военнослужащими Сил специальных операций и Национальной гвардии выполняла задачу по освобождению захваченного бандформированием населенного пункта.

    После разведки местности десантники под прикрытием звена вертолетов армейской авиации совершили обход условного противника и нанесли ему огневое поражение.

    Инженерно-саперные подразделения проделывали проходы в зданиях и разминировали освобожденные объекты, обеспечивая продвижение основных сил.

    После овладения всеми зданиями к работе приступили подразделения Национальной гвардии, которые провели «зачистку» населенного пункта и организовали мероприятия по охране общественного порядка.

    Присутствовавший на активной фазе учения министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков оценил уровень подготовленности военнослужащих и дал указания по поддержанию взаимодействия силовых структур в ходе совместного выполнения учебно-боевых задач.

    Напомним, что межведомственное стратегическое командно-штабное учение «Батыл Тойтарыс – 2022» проводится в рамках реализации поручений Президента – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева по обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости, а также усилению межведомственной координации.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Учения Алматинская область Армия
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