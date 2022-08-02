Активизировать вакцинацию и ревакцинацию населения поручил глава Правительства РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, особенно в столице и Карагандинской области. Об этом заявил на заседании Правительства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ежедневно по республике регистрируется до 3 тыс. случаев. Это достаточно высокие темпы. Поэтому Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавируса усилены ограничительные меры, они предварительно согласованы с регионами и палатой «Атамекен», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина поручил Министерству здравоохранения далее вести постоянный мониторинг за эпидемиологической ситуацией.

«Надо обеспечить соблюдение ограничительных мер. Основные меры профилактики – ношение масок, соблюдение социальной дистанции - следует строго соблюдать», - подчеркнул Алихан Смаилов.

Вместе с тем, Премьер отметил, что низкие темпы вакцинации и ревакцинации ставят под угрозу стабильность эпидситуации.

«Поручаю акиматам активизировать работу по вакцинации и ревакцинации населения. Все проблемные вопросы необходимо оперативно рассматривать на заседаниях МВК и принимать соответствующие меры», - резюмировал Алихан Смаилов.



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