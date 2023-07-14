Активисты пожаловались на районного акима Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Активистов движения «Жаңа адамдар» выгнали из совещания в акимате района Байконур в Астане, передает МИА «Казинформ».

Месяц назад «Жаңа адамдар» совместно с жителями Астаны собрали первый список из 100 городских проблем, связанных с благоустройством столичных тротуаров. Каждый пункт из этого списка был зафиксирован на фото и передан в акимат для ликвидации проблем.

Аким Астаны Женис Касымбек поручил районным акимам помочь «Жаңа адамдар» в гражданской кампании «Город», после чего замакима Нурлан Нуркенов гарантировал выделение дополнительных средств акимам районов для решения собранных нами инфраструктурных проблем.

Акимы районов в свою очередь взяли на себя обязательства еженедельно отчитываться перед молодежным движением о выполнении работ по благоустройству, чтобы «Жаңа адамдар» могли рассказать об этом жителям Астаны.

«Жаңа адамдар» неоднократно запрашивали информацию у акимов о состоянии работ по ликвидации проблемных точек, собранных жителями столицы. Лидеру гражданской кампании «Город» Арлену Танатулы пришло приглашение на встречу от акимата Байконурского района. 12 июля на совещании аким сперва попытался «отфутболить» «Жаңа адамдар» по инстанциям, а затем просто выпроводил с совещания.

Сложно даже представить, как этот аким общается с простыми гражданами, приходящими к нему на прием, если на камеру позволяет себе подобное обращение к людям. Новый Казахстан – это государство «слышаших» чиновников, которые решают проблемы людей, а не отправляют их за решением по бесконечным бюрократическим коридорам», - заявили активисты.

«Касым-Жомарт Токаев выделил две причины такого поведения акимов – «либо вопиющая некомпетентность, либо корыстные побуждения ответственных руководителей». Господин Ерлан Жаулыбаев, я прошу вас обстоятельно подумать, подходите ли вы для занимаемой должности. Возможно, вам стоит заняться чем-нибудь другим?» - задается вопросом активист

«Жаңа адамдар» Арлен Танатулы.