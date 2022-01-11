Активисты Nur Otan обеспечивают горячим питанием военнослужащих, полицейских, студентов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы порядка ста активистов партии Nur Otan из числа предпринимателей, меценатов, депутатов маслихата продолжают оказывать гуманитарную помощь военнослужащим, патрульно-постовым, работникам метрополитена и коммунальных служб города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Силами волонтеров молодежного крыла Jas Otan более двух тысяч военнослужащих, сотрудники правоохранительных органов и работники коммунальных служб с 6 января бесперебойно обеспечивались горячим питанием. Гуманитарной помощью охвачены две тысячи студентов общежитий десяти высших учебных заведений и колледжей Алматы.

Члены депутатской фракции партии «Nur Otan» и активисты алматинского городского филиала партии, а также участники Праймериз Аида Бекманова, Бахтияр Блаев, Бахытбек Жумабаев и Талгат Тлешев и другие совместно с районными акиматами и социальным домом «Rahym» оказали помощь малоимущим и нуждающимся алматинцам, снабдив их продуктами питания первой необходимости и горячим питанием.

На благотворительные нужды и обеспечение благоустройства города, председателями первичных партийных организаций при ТОО «КазФерроСталь» выделено 4,5 млн тенге, а первичной партийной организацией при ТОО «АЗМК» 6 млн тенге. В Ауэзовском районе малообеспеченным жителям оказана помощь на 6,5 млн тенге, в Наурызбайском и Алатауском районах на 5,5 млн тенге.

Всего на этот час нуротановцами Алматы по всем районам города оказана помощь примерно на сумму около 30 млн тенге. По словам первого зампреда городского филиала партии Мейржана Отыншиева, алматинские партийцы продолжат сплочённое взаимодействие и оказание первой необходимой помощи.

Вместе с тем, при городском филиале партии Nur Otan, работают телефоны горячей линии 279-78-00, +7 777 640 78 52.



