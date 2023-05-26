Активисты движения «Жаңа Адамдар» указали акимату Астаны на проблемы пешеходной инфраструктуры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Активисты молодежного движения «Жаңа Адамдар» прогулялись с работниками акимата Астаны по тротуарам столицы. Вместе они обсудили проблемы пешеходной инфраструктуры города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конце апреля активисты молодежного движения «Жаңа Адамдар» провели социологическое исследование среди жителей Астаны на тему благоустройства пешеходных зон столицы. Самыми активными респондентами оказались молодые мамы с колясками. Активисты провели тест-драйв тротуаров и на себе ощутили трудности женщин с детскими колясками. Только во время «прогулки» было выявлено 35 аварийных мест. Объявленный движением онлайн-сбор информации об аналогичных проблемных местах в городе принес еще более 100 адресов в Астане. Во всех этих точках необходимая уличная инфраструктура находится в плачевном состоянии или вообще отсутствует.

Представители «Жаңа Адамдар» проверили все жалобы и зафиксировали их в едином списке для акимата столицы. Активист движения Арлен Танатулы передал в акимат Астаны письмо с обращением и перечнем недостатков пешеходной инфраструктуры города.

16 мая прошла встреча «Жаңа Адамдар» с акимом Астаны Женисом Касымбеком, где обсудили проблемы пешеходной инфраструктуры столицы. Обозначенные в списке проблемные места «ушли в работу». На их ликвидацию первый заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов пообещал выделить бюджетные средства.

Акимам районов столицы поступило распоряжение разобраться с указанными проблемами - сделать пандусы, отремонтировать тротуары и многое другое. Они будут еженедельно отчитываться перед «Жаңа Адамдар» о проделанной работе, показывать, что и где конкретно исправлено, какие предприняты меры по ликвидации собранных проблем.

«Президент Касым-Жомарт Токаев отмечал, что акимам нужно чаще ходить пешком по своим городам. Мы решили напомнить об этом акимам районов Астаны, и прошлись вместе с ними по проблемным адресам, чтобы они сами убедились в необходимости ремонта опасных и неудобных мест в городе», - рассказали активисты молодежного движения «Жаңа Адамдар».

«Лед тронулся, но это не значит, что мы должны останавливаться. В городе еще множество проблем. Проделанная нами работа показывает, что достойное благоустройство города возможно только совместными с жителями усилиями. Я и дальше продолжу заниматься проблемами градостроения Астаны и призываю всех жителей столицы быть вовлеченными в решение своих проблем. Ведь пока каждый из нас не будет относиться к своему городу, к своей стране по-хозяйски, Нового Казахстана не будет», - отметил активист Арлен Танатулы.