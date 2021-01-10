Актеры театра «Жастар» проголосовали на выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известные актеры театра «Жастар» Адиль Ахметов и Даурен Сергазин сегодня проголосовали на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Адиль Ахметов и Даурен Сергазин сегодня проголосовали на избирательном участке №176, расположенном в здании театра «Жастар» по улице Есенберлина 10. Об этом известные казахстанские актеры поделились на своих страницах в сети Instagram.

«Сегодня исторический день для нашего государства. Я сделал свой выбор. Уверен в правильности принятого мной решения», - написал в Instagram директор театра «Жастар», казахстанский актер кино и театра, заслуженный деятель Казахстана Адиль Ахметов.

Даурен Сергазин, в свою очередь, призвал казахстанцев проявлять активность до завершения выборов.

«С самого утра очень обрадовались, увидев, как народ проявляет активность. Мы тоже есть среди них. Выражаем надежду, что каждая партия внесет свою лепту в решение вопросов и нужд населения», - отметил известный казахстанский актер театра и кино, заслуженный деятель Казахстана Адиль Ахметов.

Сегодня в Казахстане проходят выборы депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты.