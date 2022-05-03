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Актера Олега Ли наградили орденом Барыс второй степени
3 Мая 2022 09:27
Актера Олега Ли наградили орденом Барыс второй степени

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении орденом «Барыс» ІІ степени актера Государственного республиканского корейского театра музыкальной комедии Олега Ли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«За большой вклад в развитие театрального искусства наградить орденом «Барыс» ІІ степени Ли Олега Сафроновича – актера РГКП «Государственный республиканский корейский театр музыкальной комедии».

Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан К. Токаев

Нур-Султан, Акорда, 3 мая 2022 года, № 884», - говорится в публикации пресс-службы.


Фото: koreantheatre.com
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