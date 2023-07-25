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    Актер выучил 30 000 голландских слов за три дня ради роли в голливудском блокбастере

    25 Июля 2023, 19:28

    ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ – Для роли в новом блокбастере Кристофера Нолана «Оппенгеймер» актер Киллиан Мёрфи выучил 30 000 голландских слов за три дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на People.

    По крайней мере так утверждает коллега Мёрфи по фильму - оскароносный актер Роберт Дауни-младший. Последний был поражен игрой Мёрфи в роли Дж. Роберта Оппенгеймера, американского физика, который руководил созданием атомной бомбы во время Второй мировой войны в США.

    «Я никогда не видел, чтобы актер так жертвовал собой ради роли», - подчеркнул Дауни-младший в беседе с журналом People.

    Дауни, сыгравший в фильме председателя Комиссии по атомной энергии Льюиса Штрауса, говорит, что на него произвела впечатление «приверженность» Мёрфи его роли в трехчасовой эпопее Кристофера Нолана.

    Дауни-младший рассказал, что как-то позвонил Мёрфи во время перерыва в съемках и предложил провести выходные в городе Санте-Фе. На что Мёрфи ответил, что должен выучить 30 000 голландских слов для роли и пожелал Дауни приятно провести время.

    Приверженность Мёрфи роли также включала в себя соблюдение очень строгой диеты, благодаря которой он добился большего физического сходства с Оппенгеймером.

    Коллега Мёрфи по фильму Эмили Блант заявила, что ради роли он каждый день ел лишь миндаль. Сам Мёрфи подчеркнул, что никому не советует худеть подобным способом.

    Флоренс Пью, сыгравшая одну из главных ролей в фильме, также отметила, что Мёрфи произвел на нее огромное впечатление, и она поняла, почему он является одним из величайших актеров современности.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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