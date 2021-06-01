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    Актауский таможенник помогал контрабанде ювелирных украшений из Турции

    1 Июня 2021, 11:48

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангыстауской области выявлен факт экономической контрабанды ювелирных изделий из Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу Казахстана.

    Департамент экономических расследований по Мангыстауской области завершил расследование уголовного дела в отношении главного специалиста таможенного поста «Әуежай – Актау».

    Таможенник, пользуясь служебным положением, оказывал содействие в незаконном ввозе 80 комплектов золотых изделий на территорию Казахстана из Турции.

    «Трое казахстанцев через сотрудника таможенного поста осуществили прохождение ценного «товара» через таможенный контроль. Последний за пособнические действия получил 300 тыс. тенге. Согласно расчетам, таможенная стоимость ювелирных украшений составила более 31 млн тенге, из них таможенные платежи – более 7 млн тенге», - сообщили в АФМ.

    Приговором суда Актау должностное лицо осуждено на пять лет, трое граждан РК оштрафованы на 7,8 миллиона тенге.

    Автор:

    Коррупция Мангистауская область
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