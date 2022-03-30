Актауские врачи успешно провели четыре операции

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской областной больнице были проведены четыре сложные операции, в том числе 66-летнему мужчине с диагнозом «дегенеративная дистрофия позвоночника». Все пациенты сейчас чувствуют себя хорошо, передаёт корреспондент «Казинформ».

Операцию провели врач-нейрохирург Мангистауской областной больницы Думан Мырзабеков и его коллега из столицы Айбол Сансызбаев при участии других врачей данного медучреждения.

Думан Мырзабеков отмечает, что первая операция длилась на протяжении трех часов.

«У пациента была грыжа поясничного отдела позвоночника – патология межпозвонкового диска, при которой он прорывает внешнюю фиброзную капсулу и выходит за ее пределы. Почувствовав себя нехорошо, мужчина сразу же обратился к нам за помощью. Оперативное вмешательство включало в себя удаление грыжи диска, установку кейджа и системы ТПФ (Транспедикулярная фиксация). Кейдж – это небольшая конструкция в виде шайбы, которая вводится между телами позвонков после удаления диска и удерживает позвонки в оптимальном положении в течение всей жизни. По сути кейдж – это протез удалённого межпозвонкового диска», - пояснил специалист.

С его слов, при отсутствии эффекта от консервативного лечения операция по удалению грыжи диска - единственное возможное решение для многих пациентов.

Также в стенах больницы были проведены еще три сложнейшие операции с участием опытных врачей-нейрохирургов.

Одна из них была выполнена пациенту с диагнозом «грыжа шейного отдела позвоночника». Операция длилась два часа.

«Грыжа шейного отдела позвоночника является опасным заболеванием, поражающим межпозвоночный диск вследствие травмы в области шеи, полученной в результате ДТП или спортивных занятий, перенапряжения из-за неравномерно распределенной нагрузки, патологии позвоночника (остеохондроз, сколиоз и пр.) или других факторов. В связи с обострением болевого синдрома пациент был срочно госпитализирован в Мангистаускую областную больницу. Во время операции была удалена часть разрушенного диска и установлен кейдж для фиксации позвонков. Пациент уже переведен в палату, самочувствие хорошее», - продолжил Думан Мырзабеков.

Две другие операции были похожи на предыдущие. Они проведены пациентам с указанными диагнозами.

«В большинстве случаев реабилитация после операции на шейном отделе позвоночника занимает от 3 до 6 месяцев, в зависимости от сложности исходного состояния больного и показателей анализов. В первые недели после хирургического вмешательства пациенту прописан постельный режим и курс медикаментозной терапии», - рассказал нейрохирург.

Напомним, операцию на открытом сердце успешно провели в Актау.