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    Актауские врачи успешно провели четыре операции

    30 Марта 2022, 11:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской областной больнице были проведены четыре сложные операции, в том числе 66-летнему мужчине с диагнозом «дегенеративная дистрофия позвоночника». Все пациенты сейчас чувствуют себя хорошо, передаёт корреспондент «Казинформ».

    Операцию провели врач-нейрохирург Мангистауской областной больницы Думан Мырзабеков и его коллега из столицы Айбол Сансызбаев при участии других врачей данного медучреждения.

    Думан Мырзабеков отмечает, что первая операция длилась на протяжении трех часов.

    «У пациента была грыжа поясничного отдела позвоночника – патология межпозвонкового диска, при которой он прорывает внешнюю фиброзную капсулу и выходит за ее пределы. Почувствовав себя нехорошо, мужчина сразу же обратился к нам за помощью. Оперативное вмешательство включало в себя удаление грыжи диска, установку кейджа и системы ТПФ (Транспедикулярная фиксация). Кейдж – это небольшая конструкция в виде шайбы, которая вводится между телами позвонков после удаления диска и удерживает позвонки в оптимальном положении в течение всей жизни. По сути кейдж – это протез удалённого межпозвонкового диска», - пояснил специалист.

    С его слов, при отсутствии эффекта от консервативного лечения операция по удалению грыжи диска - единственное возможное решение для многих пациентов.

    Также в стенах больницы были проведены еще три сложнейшие операции с участием опытных врачей-нейрохирургов.

    Одна из них была выполнена пациенту с диагнозом «грыжа шейного отдела позвоночника». Операция длилась два часа.

    «Грыжа шейного отдела позвоночника является опасным заболеванием, поражающим межпозвоночный диск вследствие травмы в области шеи, полученной в результате ДТП или спортивных занятий, перенапряжения из-за неравномерно распределенной нагрузки, патологии позвоночника (остеохондроз, сколиоз и пр.) или других факторов. В связи с обострением болевого синдрома пациент был срочно госпитализирован в Мангистаускую областную больницу. Во время операции была удалена часть разрушенного диска и установлен кейдж для фиксации позвонков. Пациент уже переведен в палату, самочувствие хорошее», - продолжил Думан Мырзабеков.

    Две другие операции были похожи на предыдущие. Они проведены пациентам с указанными диагнозами.

    «В большинстве случаев реабилитация после операции на шейном отделе позвоночника занимает от 3 до 6 месяцев, в зависимости от сложности исходного состояния больного и показателей анализов. В первые недели после хирургического вмешательства пациенту прописан постельный режим и курс медикаментозной терапии», - рассказал нейрохирург.

    Напомним, операцию на открытом сердце успешно провели в Актау.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Здравоохранение Мангистауская область Регионы Казахстана Общество
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