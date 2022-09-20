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    Актауские школьники пополнили ряды движения «Жас сарбаз»

    20 Сентября 2022, 04:04

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 30 учащихся средней школы N22 и специализированного IT-лицея г. Актау дали торжественную клятву и официально вступили в ряды движения «Жас сарбаз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    На берегу Каспийского моря прошла торжественная церемония, на которой присутствовали военнослужащие Актауского гарнизона, ветераны Вооруженных сил, представители общественности.

    Перед новыми участниками детско-юношеского движения выступили начальник военно-морской базы капитан 2 ранга Бауыржан Муратулы, ветеран Вооруженных сил Кайрат Толепбаев и председатель Республиканского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз» Мейрбек Мендыгалиев, которые дали молодому поколению напутствия в их дальнейшей деятельности на благо Родины.

    «Очень горд тем, что теперь я – жас сарбаз, жас теңізші (молодой моряк). Очень интересно было побывать именно здесь, на военно-морской базе. В будущем я мечтаю стать военнослужащим, защищать Родину», – поделился впечатлениями и планами ученик 9 класса средней школы №22 Елдос Сулеймен.

    В ходе мероприятия для юных патриотов проведена экскурсия по ракетно-артиллерийскому кораблю «Мангистау». Военные моряки рассказали о его устройстве и возможностях, показали оборудование, каюты и вооружение. Матросы Военно-морских сил поделились опытом своей срочной службы, рассказали, как проходят их воинские будни и учебно-боевая деятельность.

    Республиканское общественное объединение «Детско-юношеское военно-патриотическое движение «Жас сарбаз» объединяет свыше 7000 военно-патриотических клубов, более 100 из которых находятся при воинских частях и охватывают более 2600 детей. В него также входят классы «Жас сарбаз» и кружки «Smart Sarbaz», где занимаются свыше 230 000 воспитанников.
    Армия Патриотизм Мангистауская область
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