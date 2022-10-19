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    Актауские близнецы Касым и Жомарт получили письмо от Президента

    19 Октября 2022, 10:55

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после прочтения статьи о проживающих в Актау близнецах Касыме и Жомарте направил письмо своим тезкам. Отец мальчиков говорит, что это стало для семьи неожиданным сюрпризом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на mangystaumedia.kz.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев пожелал 13-летним близнецам стать гражданами, преданно служащими стране и достигающими больших высот.

    «Айналайын Касым и Жомарт, я недавно услышал о вас. Вы ставите перед собой высокую цель – получить образование и стать великими дипломатами. Эта профессия очень нужная для государства.​ Будьте такими гражданами, которые много работают для нашей страны и народа. Будущее нашей страны заключено в молодежи. Вот, почему вы должны вырасти умными, интеллигентными и образованными. Это большая ответственность. Сегодняшняя молодежь – это завтрашние хозяева страны. Чем образованнее и квалифицированнее вы будете, тем совершеннее будет будущее нашей страны.​​ Я верю, что вы оправдаете ожидания своей бабушки Зульфии, ваших родителей и страны. Я рад, что подрастают молодые люди, безгранично любящие свою Родину и стремящиеся, как и вы, выучить столько же языков. Будьте всегда такими же активными и целеустремлёнными. Желаю вам достичь больших высот в жизни!» - говорится в письме.​

    Касым и Жомарт в восторге от специального письма Главы государства. «Они перечитывают письмо снова и снова, и не могут перестать рассказывать своим друзьям о своих впечатлениях. Пусть сбудутся слова пожелания нашего Президента», - сказал отец близнецов Ерлан Мауленов., Касым и Жомарт учатся в восьмом классе специализированного физико-математического лицея № 11, и последние три года одноклассники называют их «Президентом». Тезки Главы государства, празднующие свой день рождение в мае, поставили себе цель – в будущем стать дипломатами. В настоящее время изучают несколько иностранных языков.


    Фото: mangystaumedia.kz


    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Мангистауская область Актау Дети
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