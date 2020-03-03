Акселератор «Өзгерістердің саруарлары»: прием заявок на социальные проекты завершен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане завершился прием заявок в рамках акселератора «Өзгерістердің саруарлары», запущенный Казахстанским институтом общественного развития «Рухани Жаңғыру» в январе 2020 года. Большинство присланных заявок связано с развитием инклюзивного образования, передает МИА «Казинформ».
Об этом сообщает управление медиа-коммуникаций КИОР «Рухани Жаңғыру».
На первой встрече эксперты-менторы акселератора рассмотрели 120 социальных проектов по шести направлениям:
- Развитие инклюзивного общества (поддержка детей-сирот и оставшихся без попечительства родителей, пожилых людей, людей с особыми потребностями, малообеспеченных многодетных семей);
- Развитие актуальных компетенций в рамках неформального образования (финансовая, правовая, медийная, IT, цифровая грамотность, владение английским, государственным языками);
- Развитие сельскохозяйственного, краеведческого, образовательного туризма;
- Развитие аrt-площадок, объединяющих проекты в сфере культуры, искусства и народного творчества;
- Развитие экологической культуры населения;
- Развитие системного проектного мышления, укрепления лидерского потенциала.
Эксперты отметили, что наибольшее количество заявок прислали по развитию инклюзивного образования. «Поэтому окончательный отбор проектов, которые войдут в акселератор, пройдет в два этапа: по пяти направлениям и по инклюзии отдельно».
Цель проекта – объединить усилия государства и бизнеса для решения социально-значимых проблем.
Миссия - предоставить информационную поддержку проектов, содействие в поиске источников финансирования, разработке бизнес-плана, а также поиск новых партнеров и якорных организаций.
КИОР – казахстанский институт общественного развития. Создан для научно-методического обеспечения эффективной деятельности всех участников реализации программы «Рухани жаңғыру», которая включает в себя спецпроекты программы: «Туған жер», «Сакральная география», «Переход на латиницу», «Современная казахстанская культура», «100 новых учебников», «100 новых лиц Казахстана».