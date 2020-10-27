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      Развитие IT технологий в Казахстане

    Акселератор для фрилансеров запущен в Казахстане

    27 Октября 2020, 21:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан совместно с Astana Hub и Карагандинским IT-хаб «Терриконовая долина» со 2 ноября т.г. запускает акселерационную программу для IT компаний и фрилансеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Акселератор включает в себя 6-недельный и 4-недельный бесплатный курс обучения для IT компаний и фрилансеров, которые планируют выйти на международный рынок.

    «Данный проект нацелен на формирование базы знаний и компетенций, которые позволят нашим специалистам быть востребованными на внешних рынках, за рубежом. Специальная комиссия выберет 30 участников по портфолио, которое необходимо будет предоставить, заполнив анкетные данные на сайте проекта», - комментирует Дархан Ахмедиев, директор департамента развития IT Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

    Программа обучения состоит из лекций, воркшопов, работы с менторами и экспертами по следующим темам:

    - исследование целевого рынка и конкурентов;

    - описание портрета целевого клиента и ценностного предложения;

    - упаковка продукта под клиента;

    - квалификация сделок и настройка pipeline продаж;

    - масштабирование.

    Участники программы – это IT компании и фрилансеры, которые оказывают нижеуказанные или подобные услуги:

    - разрабатывают на заказ ПО, сайты, мобильные приложения;

    - оказывают услуги по UX/UI;

    - создают дизайн или брендинг;

    - оказывают услуги по digital-маркетингу.

    Для участия в программе заявку можно отправить до 31 октября текущего года. Обучение будет проводиться онлайн.

    Начало обучения для IT компаний стартует со 2 ноября, а для фрилансеров - 9 ноября.

    Ссылка на регистрацию и общее описание Программы https://taplink.cc/terriconvalley

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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