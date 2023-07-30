Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Аксакал из Улытау отправляется в кругосветное путешествие

    30 Июля 2023, 12:18

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Аксакал из области Улытау Сарсенбай Котырашев, который пересек всю страну пешком за семь месяцев отправляется в кругосветное путешествие. В путь отправится 2 августа из Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    О своем решении отправиться в кругосветное путешествие аксакал рассказал на своей странице в Instagram.

    «Я снова на связи друзья! Спешу сообщить, что определена дата моего старта в кругосветное путешествие. Решил стартовать 2 августа с Атырау, как говорится - лучше поздно, чем никогда. По этому поводу вчера состоялись мои проводы по инициативе работников Жезказганского историко-археологического музея. Было очень приятно, и хочу поблагодарить каждого участника за внимание и тёплые пожелания. И спасибо за поддержку», - написал аксакал Сарсенбай Котырашев.

    Ранее сообщалось, что Сарсенбай Котырашев потратил семь месяцев, чтобы пересечь все регионы страны. 72-летний аксакал пешком прошел

    8 тыс. километров по городам и весям. Свой долгий путь он начал в Улытау и завершил в Мангыстауской области. Эта идея у пенсионера возникла еще 7 лет назад. Однако воплотить ее в реальность помешала пандемия, а затем и кончина супруги в 2020 году. Спустя два года Сарсенбай-ага все же решился реализовать свою мечту. Главной целью этого похода была популяризация исторического и географического центра Казахстана - Улытау. Аксакал хотел, чтобы как можно больше жителей страны знали эту священную местность с многовековой историей. Кстати, марафон свой он так и назвал «А вы знаете Улытау?». Еще одна цель путешественника - провести учет казахстанских ремесленников, так как аксакал сам является представителем этой профессии.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Общество Улытауская область Путешествия Герои Республики
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Жезказгане украли более 13 тысяч метров поливочного трубопровода
    Объехать весь Казахстан: Велопутешественник Жумабай Отаргалиев добрался до Караганды
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области