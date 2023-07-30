Аксакал из Улытау отправляется в кругосветное путешествие

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Аксакал из области Улытау Сарсенбай Котырашев, который пересек всю страну пешком за семь месяцев отправляется в кругосветное путешествие. В путь отправится 2 августа из Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ»

О своем решении отправиться в кругосветное путешествие аксакал рассказал на своей странице в Instagram.

«Я снова на связи друзья! Спешу сообщить, что определена дата моего старта в кругосветное путешествие. Решил стартовать 2 августа с Атырау, как говорится - лучше поздно, чем никогда. По этому поводу вчера состоялись мои проводы по инициативе работников Жезказганского историко-археологического музея. Было очень приятно, и хочу поблагодарить каждого участника за внимание и тёплые пожелания. И спасибо за поддержку», - написал аксакал Сарсенбай Котырашев.

Ранее сообщалось, что Сарсенбай Котырашев потратил семь месяцев, чтобы пересечь все регионы страны. 72-летний аксакал пешком прошел

8 тыс. километров по городам и весям. Свой долгий путь он начал в Улытау и завершил в Мангыстауской области. Эта идея у пенсионера возникла еще 7 лет назад. Однако воплотить ее в реальность помешала пандемия, а затем и кончина супруги в 2020 году. Спустя два года Сарсенбай-ага все же решился реализовать свою мечту. Главной целью этого похода была популяризация исторического и географического центра Казахстана - Улытау. Аксакал хотел, чтобы как можно больше жителей страны знали эту священную местность с многовековой историей. Кстати, марафон свой он так и назвал «А вы знаете Улытау?». Еще одна цель путешественника - провести учет казахстанских ремесленников, так как аксакал сам является представителем этой профессии.