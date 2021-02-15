АКРА подтвердило кредитные рейтинги Казахстана на уровне BBB+

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АКРА подтвердило кредитные рейтинги Казахстана на уровне BBB+, улучшив прогноз с «негативного» на «стабильный», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Факторами устойчивости оценок, согласно обновленному отчету Аналитического кредитного рейтингового агентства (РФ), стали потенциал дальнейшего экономического роста, эффективность структурной, экономической и монетарной политики, доступ к рынкам и источникам фондирования, долговая устойчивость.

Суверенный кредитный рейтинг Казахстана обусловлен относительно высоким уровнем благосостояния, умеренным уровнем государственного долга, значительным объемом ликвидных активов в НФРК и достаточным объемом международных резервов.

Изменение прогноза по суверенному кредитному рейтингу Казахстана с «негативного» на «стабильный» обусловлено ослаблением рисков, связанных с внешними и внутренними шоками 2020 года.

В 2020 году темпы роста экономики Казахстана составили -2,6%, что является значительно более стабильным показателем как по сравнению с группой развитых стран (-5,4%), так и по сравнению с группой развивающихся стран (-5%). АКРА ожидает восстановления экономического роста в 2021 году до 3,8%.

В 2021 году АКРА ожидает возвращения инфляции в рамки целевого коридора (4–6%). Это будет обусловлено снижением давления на национальную валюту и исчерпанием эффекта инфляционного шока 2020 года.

В прошлом году обесценение тенге по отношению к доллару США составило в среднем 8% и было значительно ниже уровня, зафиксированного в ходе предыдущего кризиса (54% в 2016 году).

Казахстан вышел из кризисного года с умеренным по сравнению со многими развитыми и развивающимися странами увеличением государственного долга.

АКРА оценивает увеличение государственного долга до 24,5% ВВП на конец 2020 года как умеренное и ожидает, что в течение 2021 года уровень государственного долга останется стабильным на фоне сокращающегося дефицита бюджета и восстановления экономики.

Стабильный и умеренный уровень государственного долга оставляет Казахстану возможности для применения контрциклической бюджетной политики в будущем. Возможность для маневра повышает устойчивость экономики Казахстана к потенциальным внешним шокам.

АКРА отмечает, что институты, как общественные, так и государственные, претерпевают в последнее время позитивные изменения.

АКРА отмечает важность создания Высшего совета по реформам и Агентства по стратегическому планированию и реформам, что свидетельствует о нацеленности Казахстана на реформирование системы государственного управления.

Другим положительно влияющим долгосрочным фактором является улучшение человеческого капитала. По оценкам Всемирного банка на 2020 год, индекс человеческого капитала Казахстана превышает средний уровень по странам Центральной Азии и в рамках сопоставимой по категории рейтинга группы стран является одним из наиболее высоких.

Справочно: АКРА было создано в Москве 20 ноября 2015 г. по решению Банка России.