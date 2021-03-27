Акорда присоединилась к глобальной акции «Час Земли»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президентский дворец «Акорда» присоединился в глобальной акции «Час Земли». Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня, 27 марта, в рамках глобальной акции «Час Земли» погаснет свет в тысячах городов мира. Основной целью этой массовой акции является привлечение внимания людей к бережному отношению к ресурсам планеты. С целью поддержки этой благородной акции с 20.30 до 21.30 часов по времени Нур-Султана будет отключена внешняя декоративная подсветка ряда крупных объектов по всей стране, в том числе в президентском дворце «Акорда», - написал Берик Уали.



