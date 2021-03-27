Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Акорда присоединилась к глобальной акции «Час Земли»

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
27 Марта 2021, 21:55
Акорда присоединилась к глобальной акции «Час Земли»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президентский дворец «Акорда» присоединился в глобальной акции «Час Земли». Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня, 27 марта, в рамках глобальной акции «Час Земли» погаснет свет в тысячах городов мира. Основной целью этой массовой акции является привлечение внимания людей к бережному отношению к ресурсам планеты. С целью поддержки этой благородной акции с 20.30 до 21.30 часов по времени Нур-Султана будет отключена внешняя декоративная подсветка ряда крупных объектов по всей стране, в том числе в президентском дворце «Акорда», - написал Берик Уали.


Экология   Акорда  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
Молодые ученые и эксперты обсудили проблемы казахстанской науки
На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
На предложение по снижению пенсионного возраста многодетным мамам ответили в Правительстве
На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца