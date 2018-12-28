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Акорда опубликовала кадры интервью с Главой государства
28 Декабря 2018 16:26 201
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Визит в Соединенные Штаты Америки, кадровые перестановки и создание нового министерства, успех Димаша Кудайбергена. Эти и другие темы обсудил Нурсултан Назарбаев с главами крупных СМИ Казахстана в интервью, которое сегодня выйдет в эфир в 21:30 на телеканалах «Хабар» и «Казахстан».
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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