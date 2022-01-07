Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Акорда начала рассылку новостей через  SMS

    7 Января 2022, 09:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Акорда начала рассылку новостей через SMS-оповещение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Из-за сбоев в работе интернета Акорда начала рассылку новостей через SMS-оповещение.

    «Уважаемые казахстанцы! Доводим до вашего сведения информацию о возможности получения новостей через SMS», - говорится в первом сообщении.

    В утренней рассылке сообщается, что всем предпринимателям, пострадавшим в результате действий экстремистов, государство окажет помощь.

    Напомним, в Казахстане до 19 января т.г. действует режим чрезвычайного положения.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Акорда ЧП-2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном
    Президент РК подчеркнул, что интеграция в ЕАЭС должна идти исключительно по экономическому треку - Руслан Желдибай
    Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
    Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
    5 113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов