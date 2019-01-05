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Акмолинцы готовятся к международным стартам по биатлону

5 Января 2019 17:21 112
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Акмолинцы готовятся к международным стартам по биатлону

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Четыре акмолинских спортсмена вошли в состав сборной команды Казахстана по биатлону, которая выступит на международных стартах в январе 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

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«На днях стал известен состав сборной команды Республики Казахстан по биатлону. Ребята будут защищать честь страны на международных стартах в январе 2019 года.  На Кубке IBU среди мужчин выступит Александр Мухин. На Кубке мира среди мужчин выступят Роман Еремин и Петр Ермоленко, среди женщин Анастасия Кондратьева», - говорится в сообщении.
Акмолинцы готовятся к международным стартам по биатлону 

Как отмечалось ранее, состав определился по итогам выступления на предыдущих этапах Кубка мира и Кубка IBU, а также по результатам Чемпионата РК по биатлону, который проходил в декабре в Алматы.


Акмолинцы готовятся к международным стартам по биатлону  

 

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Гульжан Тасмаганбетова

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