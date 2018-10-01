Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 11 °С
Алматы: 14 °С
USD 372.17 EUR 426.21
RUB 5.59 CNY 53.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Акмолинцы активно обсуждают Послание Главы государства

10 Октября 2018 12:36 63
Поделиться:
Акмолинцы активно обсуждают Послание Главы государства

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Обсуждение основных положений Послания Главы государства продолжается в районах Акмолинской области. Заседания соответствующих идеологических активов прошли в Атбасарском, Биржан сал, Егиндыкольском и Есильском  районах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций. 

Новости по теме

Послание Президента повысит благосостояние казахстанцев - Зауреш Умирбаева
Акцент на качество жизни наиболее важен в Послании - профсоюзы Алматы Послание может способствовать большому скачку в развитии науки - академик

Представители разных сфер высказались о влиянии программного документа на их деятельность и готовности к ее реализации.

Как отмечают акмолинцы, нынешнее Послание Главы государства нацелено на дальнейшее повышение уровня жизни. Это забота о каждом гражданине страны - каждом казахстанце. Особое воодушевление у жителей региона, в сельской глубинке, вызвало поручение Елбасы повысить с 1 января 2019 года минимальную заработную плату в 1,5 раза.  В Акмолинской области это коснется 58 тысяч работников бюджетной сферы - врачей, учителей, работников культуры и других категорий, зарплаты которых вырастут в среднем на 35%. Это позволит улучшить позицию  региона в республике по средней заработной плате.

«Как известно, основой процветания экономики является малый и средний бизнес. Акмолинские предприниматели поддерживают продление Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» еще на пять лет - до 2025 года. В регионе за период ее реализации выделено 16,5 миллиардов тенге, просубсидировано 600 проектов, выделено на проведение инфраструктуры 12 млрд тенге,  создано более 15 тысяч рабочих мест», - добавили в ведомстве.

Воплощение в жизнь нового Послания позволит поднять на новый уровень социальное и экономическое  положение пристоличного региона, каждого его жителя, уверены акмолинцы.

 

 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив