Акмолинцы активно обсуждают Послание Главы государства

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Обсуждение основных положений Послания Главы государства продолжается в районах Акмолинской области. Заседания соответствующих идеологических активов прошли в Атбасарском, Биржан сал, Егиндыкольском и Есильском районах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Представители разных сфер высказались о влиянии программного документа на их деятельность и готовности к ее реализации.

Как отмечают акмолинцы, нынешнее Послание Главы государства нацелено на дальнейшее повышение уровня жизни. Это забота о каждом гражданине страны - каждом казахстанце. Особое воодушевление у жителей региона, в сельской глубинке, вызвало поручение Елбасы повысить с 1 января 2019 года минимальную заработную плату в 1,5 раза. В Акмолинской области это коснется 58 тысяч работников бюджетной сферы - врачей, учителей, работников культуры и других категорий, зарплаты которых вырастут в среднем на 35%. Это позволит улучшить позицию региона в республике по средней заработной плате.

«Как известно, основой процветания экономики является малый и средний бизнес. Акмолинские предприниматели поддерживают продление Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» еще на пять лет - до 2025 года. В регионе за период ее реализации выделено 16,5 миллиардов тенге, просубсидировано 600 проектов, выделено на проведение инфраструктуры 12 млрд тенге, создано более 15 тысяч рабочих мест», - добавили в ведомстве.

Воплощение в жизнь нового Послания позволит поднять на новый уровень социальное и экономическое положение пристоличного региона, каждого его жителя, уверены акмолинцы.