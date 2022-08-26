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    Акмолинского сбытчика наркотиков задержали в Сургуте после 22 лет розыска

    26 Августа 2022 12:17

    ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - Акмолинского сбытчика наркотиков задержали в Сургуте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В 2000 году, на тот период 35-летний житель города Щучинска, вступил в предварительный сговор с гражданкой Российской Федерации о незаконном приобретении, хранении и перевозке с целью сбыта наркотических средств в особо крупных размерах.

    29 марта 2000 года россиянка приехала из Екатеринбурга в Щучинск, где приобрела у акмолинца около 6 кг наркотического средства высушенная марихуана. На следующий день женщина была задержана в поезде по пути следования сотрудниками линейного отдела внутренних дел на станции Кокшетау.

    Пофакту было возбуждено уголовное дело по ст. 259 ч.4 УК РК старой редакции (совр.редакц.: ст.297 ч.3 УК РК). В ходе допроса женщина рассказала и о сбытчике. Однако, прибыв по месту жительства ее сообщника, полицейские обнаружили, что он скрылся. В отношении мужчины было заведено розыскное дело.

    На протяжении 22 лет поиски уголовного преступника продолжались. 11 августа в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Сургут Российской Федерации акмолинскими оперативниками 57-летний мужчина был задержан.


    Фото: polisia.kz

    Фото: polisia.kz
    Акмолинская область МВД РК Борьба с наркотиками
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