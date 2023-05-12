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    Акмолинский школьник стал обладателем грантов шести вузов США

    12 Мая 2023, 04:04

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Гранты шести вузов США выиграл 11-классник в Акмолинской области. Кроме того, он также получил приглашения в четыре иностранных университета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления образования Акмолинской области, счастливчиком, выигравшим сразу шесть грантов зарубежных университетов, стал учащийся 11 класса лицея-интерната «Білім-инновация» Жарас Хайрушев. Это гранты шести университетов США (Widener university - 148000$; Michigan state university - 72000$; Arizona state university - 52000$, Loyola university Chicago - 84000$, Adelphi university - 100000$, George Mason university - 48000$). Также Жарас получил специальные приглашения от четырех университетов США и Канады (Pennsylvania state university, University of Illinois Chicago, University of Toronto, University of Ottawa).

    «Жарас с детства мечтал стать криминалистом. Изучал различные фильмы и художественную литературу по криминалистике, поиски будущей профессии начал с 7 класса. В 2023 году, обучаясь в 11 классе лицея, стал слушателем курса «Криминалистика и криминальная психология» Сингапурского университета на сайте «Coursera», - сообщили в ведомстве.

    11-классника волнует вопрос, почему в современном обществе растет преступность и каковы пути ее предупреждения. Жарас посвящает все свое время изучению этого вопроса, читает специальную литературу и даже пишет научно-исследовательский проект.

    Школьник принимал участие в республиканских дебатных турнирах на английском языке, где занял 1 место. А итогом его участия в международной олимпиаде «World scholars cup» на английском языке стали пять золотых и одна серебряная медали.

    «В результате непрерывной подготовки и упорства Жарас сдал тест IELTS на 7 баллов, экзамен SAT на 1200 баллов, и у него появилась возможность получить современное образование в зарубежных учебных заведениях по специальности «Криминалист», о чем он и мечтал», - резюмировали в ведомстве.

    Фото: пресс-служба управления образования Акмолинской области.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Образование США
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