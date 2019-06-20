Акмолинскими бизнесменами активно реализуется проект «Туған жер»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - По реализации программы Рухани жаңғыру в Акмолинской области проведена соответствующая работа, передает МИА Казинформ со ссылкой на управление внутренней политики области.

Одним из ключевых проектов программы является специальный проект Туған жер.

По данному проекту планируется строительство 2 жилых домов в Жаксынском, Сандыктауском районах,15 спортивных площадок в городах Кокшетау, Атбасар, Ерементауском, Целиноградском районах, 6 объектов культуры в г.Атбасар, Коргалжынском, Сандыктауском, Целиноградском районах, благоустройство и ремонт 23 социальных объектов по Акмолинской области.

Представителями малого и среднего бизнеса приложены значительные усилия, направленные на развитие сфер образования, здравоохранения, спорта в рамках данной программы.

К примеру, построен детский сад Жасмин в поселке Бестобе города Степногорск на 150 мест. В нем созданы все условия для полноценного развития детей. Обучением и воспитанием малышей занимается 20 человек.

Открытие детского сада дало возможность увеличить охват дошкольным образованием. Ведь дети - это наше будущее, наше главное богатство, - подчеркнула предприниматель Гульназ Кабикеева, открывшая садик по собственной инициативе.

В рамках программы Рухани жаңғыру меценатами построена творческая мастерская для людей с ограниченными возможностями в селе Коргалжын. Инициатором осуществления данного проекта является руководитель ИП Туспекова Куралай Туспекова. Мастерская ориентирована на изготовление деревянных изделий,сувениров. Имеется отдел кройки и шитья. Мастерская оснащена всем необходимым оборудованием и инструментами для работы. В настоящий момент здесь трудятся 40 человек.

К слову, по данной программе в области реализуется 69 частных инициатив более чем на 5 млд тенге, направленные на строительство и реконструкцию социальных объектов.