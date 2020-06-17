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      Акмолинская область

    Акмолинских волонтеров наградили благодарственными письмами от Елбасы

    17 Июня 2020, 14:44

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 27 молодых акмолинцев награждены благодарственными письмами от имени Елбасы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала партии «Nur Otan».

    В Акмолинском областном акимате глава региона, председатель филиала партии «Nur Otan» Ермек Маржикпаев вручил волонтерам благодарственные письма от имени Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева.

    «Все награжденные - ребята, участвовавшие в республиканской акции «Biz Birgemiz» по поддержке нуждающихся граждан в условиях борьбы с коронавирусом», - рассказали в пресс-службе.
    В ходе торжественной церемонии аким области Ермек Маржикпаев отметил, что волонтерами молодежного крыла «Jas Otan» была обеспечена доставка продуктовых корзин, масок и товаров первой необходимости свыше 11,5 тысячам семей по всей области. Лидер партии лично подписал благодарственные письма, выразив признательность каждому казахстанскому волонтеру.


    «За активное участие в волонтерском движении благодарственными письмами от Елбасы наградили 27 молодых акмолинцев. География проживания неравнодушных сердец и территория добрых поступков велика. Это почти все города и населенные пункты Акмолинской области», - добавили в пресс-службе партии.
    Всего в регионе помощь получили 11,5 тысяч семей на общую сумму более 170 миллионов тенге. 17225 граждан области из числа социально уязвимых слоев населения, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в условиях пандемии получили денежную помощь в объеме 861 250 000 тенге, подготовлены документы еще на 3950 человек на сумму 197 500 000 тенге по четвертой волне.


    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Нур Отан Общество Волонтёрство
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