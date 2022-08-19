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    Акмолинских спортсменов наградили в честь Дня спорта в Кокшетау

    19 Августа 2022 14:25

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На главной площади города Кокшетау прошла торжественная церемония чествования акмолинских спортсменов, тренеров, ветеранов спорта и сотрудников спортивных организаций, приуроченная ко Дню спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев поздравил спортивную общественность и отметил, что только за первое полугодие текущего года на республиканских и международных соревнованиях спортсменами области завоевано 917 медалей различного достоинства. В составе национальных сборных команд 449 акмолинских воспитанников.

    «Особо хочется отметить успехи наших спортсменов в сфере профессионального спорта, благодаря достижениям которых флаг Казахстана не раз поднимался на мировой арене», - подчеркнул Е. Маржикпаев.

    В области ведется планомерная работа по строительству спортивной инфраструктуры. В этот день особые слова благодарности и признательности получили те, для кого физкультура и спорт стали профессией.

    За наивысшие результаты, достигнутые в трудовой деятельности, 25 человек получили нагрудные знаки «Құрметті спорт қызметкері» и «Дене шынықтыру және спортты дамытуға қосқан үлесі үшін», а также благодарственные письма министра культуры и спорта РК и акима Акмолинской области.

    Торжественное мероприятие продолжилось республиканским спортивным фестивалем Tartyl Fest по подтягиванию на турнике, в котором приняли участие 278 человек.

    Автор:

    Оксана Матасова

    #Акмолинская область #Акимат #Спорт #Tartyl Fest
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