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      Акмолинская область

    Акмолинских рыбаков вызволили из снежного плена полицейские

    5 Февраля 2023, 20:15

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Рыбаки из села Коргалжын застряли на заснеженной трассе, на помощь им пришли стражи порядка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    «В ходе проверки крестьянских хозяйств, товариществ и отгонных участков по дороге в село Оркендеу были обнаружены трое жителей села Коргалжын. 4 февраля сельчане решили порыбачить, однако в пути автомашина Audi увязла в глубоком снегу. Полицейские, «вооружившись» лопатами, вытянули из сугроба автомобиль, прицепив его тросом к служебному авто», - сообщили полицейские.

    Спасённые сельчане поблагодарили стражей порядка, которые помогли им в сложной ситуации.


    Фото: кадр из видео.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Акмолинская область МВД РК
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