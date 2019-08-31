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    Акмолинских прокуроров наградили ко Дню Конституции

    31 Августа 2019, 11:39

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 10 сотрудников прокуратуры Акмолинской области ко Дню Конституции награждены медалями «Прокуратура ардагері», «Мінсіз қызметі үшін» II и III степени, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру региона.

    В прокуратуре Акмолинской области состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Конституции.

    Прокурор области Тимур Ташимбаев поздравил присутствующих с праздником, после чего личному составу продемонстрирован хронико-документальный фильм, посвященный 24-годовщине со Дня принятия Конституции РК, становлению и развитию суверенного независимого Казахстана.

    «10 сотрудников награждены медалями «Прокуратура ардагері», «Мінсіз қызметі үшін» II и III степени. После вручения ведомственных наград прошло принятие присяги молодыми сотрудниками прокуратуры. Ряды районных прокуратур пополнили 11 молодых сотрудников, которые в торжественной обстановке произнесли текст присяги прокурора», - добавили в ведомстве.

    Прокурор области выразил уверенность в том, что новые сотрудники приумножат славные традиции прокуратуры региона.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Генпрокуратура Дата
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