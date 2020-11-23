Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Наука и инновации

    Акмолинские студенты  вошли в число лучших молодых ученых  СНГ

    23 Ноября 2020, 19:13

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Студенты Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова стали лучшими молодыми учеными по итогам Международного проекта «Лучший молодой ученый-2020» среди научно-образовательных учреждений СНГ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    Студенты учебного заведения Аслан Абуталибов и Балнура Қарасай награждены дипломами первой степени Международного проекта «Лучший молодой ученый-2020» и нагрудной медалью «Молодой ученый - 2020» за вклад в развитие науки и образования.

    Основной целью проекта является выявление наиболее значимых инновационных проектов молодых ученых, продвижение научных интересов, создание объединяющей платформы для развития науки в странах СНГ.

    «Данный проект проводится ежегодно. Участники представили свои работы по науке, искусству и спорту. Также есть отдельная номинация для председателей и лидеров общественных молодежных движений. Мы очень рады за наших студентов и поздравляем их с заслуженной наградой. Желаем им новых научных достижений», - отметили в университете.

    Материалы научных проектов ребят были опубликованы во II Международном книжном издании стран СНГ «Лучший молодой ученый – 2020» .

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    СНГ Акмолинская область Наука
    Новости по теме
    Новости по теме
    Coursera переведет еще 600 курсов на казахский язык
    Утвердить нормы базового финансирования научной деятельности намерены в Казахстане
    Третье место в военно-спортивных играх СНГ заняли курсанты вузов Минобороны РК
    Алихан Смаилов принял участие в коллективной встрече глав правительств стран СНГ и ЕАЭС
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали