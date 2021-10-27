Акмолинские школьники дебатировали о достижениях страны за 30 лет независимости

ШОРТАНДЫ. КАЗНФОРМ – В юбилейный год независимости в Шортандинском районе Акмолинской области школьники приняли участие в дебатах на тему «Тәуелсіздіктің 30 жылдығындағы жетістіктер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в отделе образования Шортандинского района, на базе средней общеобразовательной школы села Бектау с участием членов дебатного клуба «Сөз мерген» прошла дискуссия на тему «Тәуелсіздіктің 30 жылдығындағы жетістіктер» («Достижения за 30 лет независимости»).

«Главная цель дискуссии - пробуждение патриотических чувств учащихся, формирование у молодого поколения самосознания в области ораторского искусства и формирование этики красноречивого выступления перед группой. А также формирование образованной и грамотной молодежи, способной аргументировано отстаивать интересы своей группы, организовывая дебаты», - обозначили организаторы дискуссии.

В дебатах приняли участие две команды школьников. В первую под названием «Жалын» вошли Ардак Амиш и Руслан Нурболат. Участниками второй команды «Алау» стали Дарига Адият и Думан Алдан.

Организатором дебатов выступил учитель казахского языка и литературы Ербол Мадениет.

По итогам конкурса победителем стала команда «Жалын».