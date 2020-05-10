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    Акмолинские полицейские устроили онлайн-концерт ко Дню Победы

    10 Мая 2020, 03:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские организовали онлайн-концерт, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    «В этом году традиционные мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества и Дня Победы, прошли в довольно необычном формате. Впервые акмолинские полицейские организовали онлайн-концерт. Знакомые всем с детства песни военных лет прозвучали со сцены актового зала департамента полиции, а оценить по достоинству талант полицейских смогли многочисленные интернет-пользователи», - рассказали в ведомстве.

    Для самих полицейских формат онлайн-концерта оказался также в новинку: «Отсутствие зрителей в зале вначале немного смущало, но песни, которые мы исполняли, в первую очередь, идут от самого сердца, и поэтому мы старались петь так, чтобы они дошли до каждого зрителя, который услышит нас онлайн», - отметили они.

    Действительно, песни, воспевающие подвиги солдат в ВОВ, и спустя многие годы не оставляют слушателей равнодушными. В этот день в исполнении стражей порядка звучали известные музыкальные композиции «От героев былых времен», «Алеша», «Журавли», «Сарбаздар», «Это просто война», «Потому что мы пилоты», «Әлия».

    Не оставили без внимания полицейские и героев сегодняшнего дня – медицинских работников, которые вместе с сотрудниками полиции ежедневно на передовой ведут борьбу с коронавирусом. Для своих «коллег» стражи порядка исполнили песню «Ангелы в белых халатах».

    Ну, а завершила онлайн-концерт легендарная песня «День Победы», ставшая символом величайшего подвига героев Победы, гимном поколения победителей.


    Автор:

    Оксана Матасова

    ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память МВД РК
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